Тренер «Ленинградки»: финал ОИ-2012 — самый памятный матч в моей карьере

Вячеслав Булло, новый тренер санкт-петербургской «Ленинградки» по общей физической подготовке, рассказал о запоминающихся моментах в своей работе.
«В краснодарское «Динамо» меня пригласили Сергей Анатольевич Овчинников и Руслан Иосифович Олихвер. Можно было говорить о результатах нашей работы. В 2010 году мы практически одним составом выиграли бронзовые медали чемпионата России, вышли в финал Кубка ЕКВ и Кубка России. Это моя первая серьёзная профессиональная деятельность, направленная на результат. Я считаю, что под руководством Сергея Анатольевича мы очень успешно выступили в тот год.
Второй запоминающийся момент — это лондонская Олимпиада. Олимпийские игры — это особый турнир, на котором стремится выступить и победить каждый спортсмен, каждый тренер. Наш пятисетовый матч с Бразилией — пожалуй, самый памятный в моей карьере.
Что вспоминаю о семи годах работы в Казани? Это 2014 год. Мы выиграли всё, что можно было выиграть, на международной арене — Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также чемпионат России. В команде была сумасшедшая отдача, на максимум выкладывались все игроки. Это большая заслуга всех — спортсменов, тренерского и медицинского штаба, персонала, руководства. От того, как команда сплотится, зависит и выступление, и результат», — цитирует тренера официальный сайт «Ленинградки».
В минувшем розыгрыше Суперлиги подопечные Александра Кашина заняли восьмое место.
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