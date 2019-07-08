Шипулин: хочется, чтобы сборная в Лиге наций продолжила успех «пляжников» на ЧМ

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин уверен, что волейболисты сборной России успешно выступят в «Финале шести» Лиги наций, который пройдёт 10–14 июля в США. На предварительном этапе российские волейболисты одержали 12 побед в 15 матчах.

«Мне понравилось, как играла сборная России на предварительном этапе Лиги наций, как вообще выстроена работа в сборной сейчас. Я верю, что наша сборная будет биться в „Финале шести“ и выступит успешно. У нас хороший состав, хотя и соперники в финальном турнире тоже очень серьёзные подобрались. Мне бы очень хотелось, чтобы сборная России продолжила уверенное выступление, особенно после победы наших „пляжников“ Олега Стояновского и Вячеслава Красильникова на чемпионате мира.

Что касается игрового стиля, то его пока нет у нашей команды. Игрокам по-прежнему нужно еще притереться. У нашей команды пока нет каких-то заготовок, хотя в целом игра у нас хорошая сейчас. Хотелось бы, чтобы ребята ещё больше укрепили игровые связи друг с другом, чтобы у связующих было больше доверия нападающим. То, что в сборной России сейчас сплочённый коллектив и хорошая атмосфера, это видно невооружённым глазом.

Успешно справляется со своими обязанностями и генеральный менеджер мужской сборной Сергей Тетюхин. Руководство ВФВ делает всё, чтобы в сборной был хороший микроклимат. И не только в основной команде, но и во всей вертикали национальных сборных», — приводит слова Шипулина РИА «Новости».

В «Финале шести» команды разделены на две группы по три в каждой. Сборная России сыграет в группе А вместе с Францией и США.