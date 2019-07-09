Смоляр стал игроком «Динамо-ЛО»

Блокирующий Артём Смоляр пополнил состав «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт команды из Ленинградской области. Ранее он выступал за «Металлоинвест», «Югру-Самотлор», «Локомотив-Изумруд», «Газпром-Югра», «Белогорье» и новосибирский «Локомотив».



В минувшем розыгрыше Суперлиги Смоляр принял участие в 25 матчах, набрав 159 очков. Он стал пятым бомбардиром новосибирской команды. Подопечные Пламена Константинова заняли пятое место и представят Россию в Кубке ЕКВ.

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги «Динамо-ЛО» заняло 12-е место. По результатам плей-аута подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.

В составе сборной России Смоляр сыграл 14 матчей в Мировой лиге.