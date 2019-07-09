В регламенте ВФВ введён новый платёж — «именной взнос»

В новом регламенте Всероссийской федерации волейбола помимо взноса за участие в чемпионате России (1,5 млн рублей) и маркетингового взноса (850 тыс.) для клубов введён новый платёж – «именной взнос». Ежегодно клубу придётся платить 300 тыс. за игрока сборной, 240 тыс. – за волейболиста молодёжной сборной России и 200 тыс. – за игрока, не входящего в состав сборных, сообщает «Спорт Бизнес Online».



Ключевой статус в этом пункте регламента – «первичный клуб». Если игрок выступает за свой первичный клуб, то стоимость ежегодного именного взноса составляет 5% от прописанной суммы. За игрока национальной команды, который выступает за свой первичный клуб, платить не нужно.

Однако в документе так описано понятие «первичного клуба»: «На момент вступления в действие регламента статус первичного клуба для игрока получает клуб, к выступлению за команды которого допущен данный игрок». Таким образом первичными для игроков стали клубы, в которых они выступали в прошлом сезоне.



Источник также сообщает, что первичному клубу будет возвращаться только 95% именного взноса игрока. 5% с прав на каждого волейболиста за посреднические услуги будет удерживать федерация.