В ВФВ прокомментировали введение именных взносов за игроков

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко прокомментировал введение в предстоящем сезоне именных заявочных взносов за игроков.
Ежегодно клубу придётся платить 300 тыс. за игрока сборной, 240 тыс. – за волейболиста молодёжной сборной России и 200 тыс. – за игрока, не входящего в состав сборных.
«Определённым образом была изменена система при переходах игроков и их заявке. Это должно стимулировать клубы готовить игроков. Они будут получать за них не единовременную выплату при уходе из клуба, а постоянное отчисление от взносов. Столько времени, сколько игрок принимает участие в соревнованиях. Клуб, который подготовил спортсмена для команд Суперлиги и Высшей лиги „А“, является первичным клубом. И в случае перехода игроков он на протяжении периода выступления игрока будет получать отчисления от сумм заявочных взносов.
Размер отчислений фиксированный, и он может меняться в зависимости от, скажем так, ситуации на рынке. Мы будем проводить тестирование на протяжении двух-трёх сезонов, а потом уже будем искать оптимальную стоимость», — цитирует Ярёменко РИА «Новости».
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