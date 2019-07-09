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Женская сборная России вышла в полуфинал Универсиады в Неаполе

Женская сборная России вышла в полуфинал Универсиады в Неаполе
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале летней Универсиады в Неаполе (Италия) со счётом 3:0 (27:25, 25:17, 25:16).

Подопечные Андрея Воронкова вышли в плей-офф с первого места в группе. Ранее россиянки обыграли команды Таиланда, Мексики и Канады.

Другие четвертьфинальные пары составили:
Япония – Германия.
Бразилия – Италия.
Венгрия – Канада.

На Универсиаде 2017 года в Тайване женская сборная России завоевала золото.

Вчера, 8 июля, мужская сборная России под руководством Алексея Вербова одержала четвёртую победу подряд на групповом этапе Универсиады и вышла в четвертьфинал с первого места. Россияне оказались сильнее команд Португалии, Южной Кореи, Китая и США.

Российские волейболистки вышли в плей-офф Универсиады с первого места в группе
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