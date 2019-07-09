Женская сборная России вышла в полуфинал Универсиады в Неаполе

Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале летней Универсиады в Неаполе (Италия) со счётом 3:0 (27:25, 25:17, 25:16).



Подопечные Андрея Воронкова вышли в плей-офф с первого места в группе. Ранее россиянки обыграли команды Таиланда, Мексики и Канады.

Другие четвертьфинальные пары составили:

Япония – Германия.

Бразилия – Италия.

Венгрия – Канада.



На Универсиаде 2017 года в Тайване женская сборная России завоевала золото.

Вчера, 8 июля, мужская сборная России под руководством Алексея Вербова одержала четвёртую победу подряд на групповом этапе Универсиады и вышла в четвертьфинал с первого места. Россияне оказались сильнее команд Португалии, Южной Кореи, Китая и США.

