Нирка — о победе россиян на ЧМ: а говорили, что Россия — не «пляжная» страна

Главный тренер мужской сборной по пляжному волейболу Вячеслав Нирка прокомментировал победу Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского на чемпионате мира в Гамбурге. В финале они обыграли немцев Клеменса Виклера и Юлиуса Толе со счётом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11).
«Это событие колоссального масштаба, ведь все понимают, что чемпионат мира и Олимпийские игры — особенные соревнования. Да, Россия раньше никогда не завоёвывала золото первенства планеты, и лишь раз наши мужчины играли в финале. Но европейским парам в принципе тяжело выиграть чемпионат мира. Стояновский и Красильников — лишь третий дуэт из Старого Света, которому это удалось. Зато в этом году весь пьедестал у мужчин заняли европейцы. Поэтому для меня лично это фантастический успех, к которому мы очень долго шли разными путями. А ведь сколько было разговоров, что Россия — не «пляжная» страна. Стояновскому и Красильникову удалось доказать, что это не так.
Мы шли к этому успеху шаг за шагом. Сначала пытались пробиваться в основную сетку крупных турниров, потом — попадать в десятку. Затем пошли медали. Мы активно работали над сочетанием в парах и искали оптимальные составы. Ребята тем временем набирались опыта, а тренерский штаб — мудрости. Это был долгий путь, в том числе через обидные поражения. Вспомните Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, когда Красильников вместе с Константином Семёновым добрались до полуфинала и обиднейшим образом уступили итальянцам. А ведь они тогда остановились в нескольких сантиметрах от выхода в решающее противостояние!» — цитирует Нирку «RT на русском».
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