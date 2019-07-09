Волейболист Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за допинг
Российский волейболист Павел Мороз получил полуторагодичную дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.
«В настоящий момент мы ожидаем ответа на вопрос, можем ли подать апелляцию. Павел получил наказание — 18 месяцев. Отсчёт начинается с октября 2018 года», — цитирует Резванова ТАСС.
Ранее стало известно, что по результатам антидопинговой проверки матча первого тура Суперлиги 13 октября игрок «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Мороз обвинён в нарушении антидопинговых правил. Павел был отстранён от участия в тренировках и матчах.
32-летний Мороз — серебряный призёр чемпионата России (2013/14), серебряный призёр клубного чемпионата мира (2013).
- 9 июля 2019
-
20:27
-
16:43
-
15:31
-
14:26
-
13:28
-
12:38
-
11:29
-
10:08
-
09:05
- 8 июля 2019
-
22:12
-
20:34
-
20:20
-
16:09
-
15:40
-
15:13
-
14:00
-
13:20
-
12:10
-
11:08
-
10:48
-
10:30
-
10:23
-
10:17
-
09:49
-
09:13
-
09:07
-
01:04
- 7 июля 2019
-
23:49
-
22:57
-
19:11
-
19:00
-
17:28
-
17:02
-
16:46
-
15:32
Партнерский контент