Волейболист Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за допинг

Российский волейболист Павел Мороз получил полуторагодичную дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

«В настоящий момент мы ожидаем ответа на вопрос, можем ли подать апелляцию. Павел получил наказание — 18 месяцев. Отсчёт начинается с октября 2018 года», — цитирует Резванова ТАСС.

Ранее стало известно, что по результатам антидопинговой проверки матча первого тура Суперлиги 13 октября игрок «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Мороз обвинён в нарушении антидопинговых правил. Павел был отстранён от участия в тренировках и матчах.

32-летний Мороз — серебряный призёр чемпионата России (2013/14), серебряный призёр клубного чемпионата мира (2013).