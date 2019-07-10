«Енисей» объявил имя нового главного тренера женской команды

Новым главным тренером женской команды красноярского «Енисея» стал сербский специалист Велибор Иванович. 56-летний наставник в минувшем сезоне работал с кипрским клубом АЕЛ. Также он возглавлял команды из Бельгии, Швейцарии, Греции и Турции.
«Добро пожаловать в команду!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова. В серии за пятое место подопечные Юрия Маричева дважды обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово».
В 1/16 финала Кубка вызова «Енисей» сыграет с венгерским УТЕ. Первые матчи этого этапа соревнований пройдут 3-5 декабря, ответные — 17-19 декабря.
В начале июля клуб объявил о подписании контракта с 25-летней центральной блокирующей Татьяной Куликовой.
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