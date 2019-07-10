Саммельвуо: сборная России не думала о прошлогодней победе в Лиге наций

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо поделился впечатлениями от выхода команды в «Финал шести» Лиги наций, который стартует сегодня, 10 июля, в Чикаго (США). Россияне являются действующими победителями этих соревнований.
«Мне кажется, мы не думали о прошлогоднем титуле. У каждого сезона своя история, у каждой команды своя история. Это разные вещи. Мы очень рады быть здесь в 2019 году.
Наш путь к «Финалу шести» получился очень интересным. Мы путешествовали, пожалуй, больше, чем любая другая команда в этой Лиге наций. Я очень рад, что мы пробились в «Финал шести». По ходу турнира наша команда прибавила. Я также очень рад, что некоторые игроки впервые сыграли за сборную", — приводит слова Саммельвуо официальный сайт FIVB.
Сборная России сыграет в группе с командами США и Франции. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
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