Стало известно расписание матчей ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

С 5 по 11 августа в Москве пройдёт чемпионат Европы по пляжному волейболу. В соревнованиях примут участие шесть пар из России у мужчин и пять – у женщин.
Официальный сайт ВФВ представил расписание матчей турнира.
5 августа
19:30. Бочарова/Воронина (Россия) — Плезутшниг/Шютценхефер (Австрия).
6 августа
10:00. Ганенко/Фролова (Россия) — Лахти/Парккинен (Финляндия).
11:00. Макрогузова/Холомина (Россия) — Лунина/Самодай (Украина).
12:00. Быканов/Самодай (Россия) — Плявиньш/Точс (Латвия).
13:00. Величко/Худяков (Россия) — Карамбула/Росси (Италия).
16:00. Горбенко/Иванов (Россия) — Лупо/Николаи (Италия).
17:00. Лямин/Мыськив (Россия) — Аббиати/Андреатта (Италия).
18:00. Дабижа/Рудых (Россия) — Ван Йерсель/Стуббе (Нидерланды).
19:00. Бирлова/Уколова (Россия) — Граудиня/Кравченока (Латвия).
20:00. Красильников/Стояновский (Россия) — Бергман/Хармс (Германия).
21:00. Лешуков/Семёнов (Россия) — Валлер/Зайдль (Австрия).
7 августа
10:00. Бочарова/Воронина (Россия) — Кейзер/Меппелинк (Нидерланды).
11:00. Макрогузова/Холомина (Россия) — Лобато/Наварро (Испания).
12:00. Быканов/Самодай (Россия) — Мол/Сёрум (Норвегия).
13:00. Величко/Худяков (Россия) — Гавира/Эррера (Испания).
14:00. Ганенко/Фролова (Россия) — Верге-Депре/Хайдрих (Швейцария).
16:00. Дабижа/Рудых (Россия) — Боргер/Зюде (Германия).
17:00. Бирлова/Уколова (Россия) — Герсон/Калуори (Швейцария).
18:00. Лямин/Мыськив (Россия) — Гёгтепе/Гигиноглу (Турция).
19:00. Горбенко/Иванов (Россия) — Броуэр/Меувсен (Нидерланды).
20:00. Красильников/Стояновский (Россия) — Ван де Велде/Варенхорст (Нидерланды).
21:00. Лешуков/Семёнов (Россия) — Баста/Коларич (Сербия).
8 августа
9:30. Бочарова/Воронина (Россия) — Боннерова/Майкснерова (Чехия).
10:30. Макрогузова/Холомина (Россия) — Бакерисо/Фернандес (Испания).
11:30. Быканов/Самодай (Россия) — Дресслер/Хубер (Австрия).
12:30. Величко/Худяков (Россия) — Беелер/Краттигер (Швейцария).
13:30. Ганенко/Фролова (Россия) — Козух/Людвиг (Германия).
16:00. Дабижа/Рудых (Россия) — Квапилова/Кубичкова (Чехия).
17:00. Бирлова/Уколова (Россия) — Войташик/Коциолек (Польша).
18:00. Лямин/Мыськив (Россия) — Брыль/Фижалек (Польша).
19:00. Горбенко/Иванов (Россия) — Допплер/Хорст (Австрия).
20:00. Красильников/Стояновский (Россия) — Герсон/Хайдрих (Швейцария).
21:00. Лешуков/Семёнов (Россия) — Самойловс/Смединьш (Латвия).
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