Стало известно расписание матчей ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

С 5 по 11 августа в Москве пройдёт чемпионат Европы по пляжному волейболу. В соревнованиях примут участие шесть пар из России у мужчин и пять – у женщин.

Официальный сайт ВФВ представил расписание матчей турнира.



5 августа

19:30. Бочарова/Воронина (Россия) — Плезутшниг/Шютценхефер (Австрия).



6 августа

10:00. Ганенко/Фролова (Россия) — Лахти/Парккинен (Финляндия).

11:00. Макрогузова/Холомина (Россия) — Лунина/Самодай (Украина).

12:00. Быканов/Самодай (Россия) — Плявиньш/Точс (Латвия).

13:00. Величко/Худяков (Россия) — Карамбула/Росси (Италия).

16:00. Горбенко/Иванов (Россия) — Лупо/Николаи (Италия).

17:00. Лямин/Мыськив (Россия) — Аббиати/Андреатта (Италия).

18:00. Дабижа/Рудых (Россия) — Ван Йерсель/Стуббе (Нидерланды).

19:00. Бирлова/Уколова (Россия) — Граудиня/Кравченока (Латвия).

20:00. Красильников/Стояновский (Россия) — Бергман/Хармс (Германия).

21:00. Лешуков/Семёнов (Россия) — Валлер/Зайдль (Австрия).



7 августа

10:00. Бочарова/Воронина (Россия) — Кейзер/Меппелинк (Нидерланды).

11:00. Макрогузова/Холомина (Россия) — Лобато/Наварро (Испания).

12:00. Быканов/Самодай (Россия) — Мол/Сёрум (Норвегия).

13:00. Величко/Худяков (Россия) — Гавира/Эррера (Испания).

14:00. Ганенко/Фролова (Россия) — Верге-Депре/Хайдрих (Швейцария).

16:00. Дабижа/Рудых (Россия) — Боргер/Зюде (Германия).

17:00. Бирлова/Уколова (Россия) — Герсон/Калуори (Швейцария).

18:00. Лямин/Мыськив (Россия) — Гёгтепе/Гигиноглу (Турция).

19:00. Горбенко/Иванов (Россия) — Броуэр/Меувсен (Нидерланды).

20:00. Красильников/Стояновский (Россия) — Ван де Велде/Варенхорст (Нидерланды).

21:00. Лешуков/Семёнов (Россия) — Баста/Коларич (Сербия).



8 августа

9:30. Бочарова/Воронина (Россия) — Боннерова/Майкснерова (Чехия).

10:30. Макрогузова/Холомина (Россия) — Бакерисо/Фернандес (Испания).

11:30. Быканов/Самодай (Россия) — Дресслер/Хубер (Австрия).

12:30. Величко/Худяков (Россия) — Беелер/Краттигер (Швейцария).

13:30. Ганенко/Фролова (Россия) — Козух/Людвиг (Германия).

16:00. Дабижа/Рудых (Россия) — Квапилова/Кубичкова (Чехия).

17:00. Бирлова/Уколова (Россия) — Войташик/Коциолек (Польша).

18:00. Лямин/Мыськив (Россия) — Брыль/Фижалек (Польша).

19:00. Горбенко/Иванов (Россия) — Допплер/Хорст (Австрия).

20:00. Красильников/Стояновский (Россия) — Герсон/Хайдрих (Швейцария).

21:00. Лешуков/Семёнов (Россия) — Самойловс/Смединьш (Латвия).