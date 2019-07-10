Василенко стал старшим тренером «Динамо-ЛО»

Ярослав Василенко, в течение пяти с половиной лет работавший с молодёжной командой «Динамо-ЛО», стал новым старшим тренером основной команды. В коллективе из Ленинградской области он выступал на позиции связующего с 2011 года и был капитаном.

Всего на счету Василенко 165 матчей в майке «Динамо-ЛО».



«Этим летом Ярослав Василенко назначен старшим тренером основной команды и будет помогать Олегу Согрину в тренировочном процессе. Желаем Ярославу Алексеевичу успехов на тренерском поприще, терпения, сил, хорошего настроения и удачи!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги «Динамо-ЛО» заняло 12-е место. По результатам плей-аута команда из Ленинградской области стала девятой.