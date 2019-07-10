Василенко стал старшим тренером «Динамо-ЛО»
Ярослав Василенко, в течение пяти с половиной лет работавший с молодёжной командой «Динамо-ЛО», стал новым старшим тренером основной команды. В коллективе из Ленинградской области он выступал на позиции связующего с 2011 года и был капитаном.
Всего на счету Василенко 165 матчей в майке «Динамо-ЛО».
«Этим летом Ярослав Василенко назначен старшим тренером основной команды и будет помогать Олегу Согрину в тренировочном процессе. Желаем Ярославу Алексеевичу успехов на тренерском поприще, терпения, сил, хорошего настроения и удачи!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
По итогам предварительного этапа российской Суперлиги «Динамо-ЛО» заняло 12-е место. По результатам плей-аута команда из Ленинградской области стала девятой.
«Динамо-ЛО» начало подготовку к сезону
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