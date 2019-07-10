Колодинский: в конце 2000-х соперники нас ни во что не ставили

Серебряный призёр чемпионата мира 2007 года Игорь Колодинский прокомментировал победу Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге. В финале россияне обыграли немцев Клеменса Виклера и Юлиуса Толе со счётом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11).
«Более чем за 10 лет российский пляжный волейбол проделал огромный путь в элиту. Если в конце 2000-х годов, когда мы приезжали на соревнования, соперники ни во что нас не ставили, то сейчас Красильников и Стояновский были одними из фаворитов. Они не так давно выступают вместе, но очень быстро стали показывать высокие результаты.
И я не сомневался, что они будут в призёрах, хотя и не ставил на выигрыш золота. Можно только поздравить парней и порадоваться за них», — цитируют Колодинского «Известия».
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