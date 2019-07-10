АСК продлил контракт с Никоненко

Нижегородский АСК на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном команды блокирующим Виктором Никоненко. В прошедшем сезоне он набрал 400 очков (41 на подаче, 261 в атаке, 98 на блоке) и показал лучшую эффективность в атаке в Высшей лиге «А» – 64% реализации.
В Суперлиге Виктор выступал за «Грозный» (Грозный) и «Ярославич» (Ярославль).
Ранее стало известно, что нижегородский клуб подпишет контракт с 25-летним французским диагональным Джоном Вендтом. Волейболист выступал за французские «Канны» (2012-2014) и «Нарбонну» (2014-2017), бельгийский «Линдеманс» (2017/18) и турецкий «Милли Пиянго» (2018/19).
АСК стал победителем Высшей лиги «А» и завоевал путёвку в Суперлигу. В конце июня появилась информация, что состав команды пополнил доигровщик Александр Маркин.
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