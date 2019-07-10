Олимпийская чемпионка 1988 года, чемпионка мира 1990 года, четырёхкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, генеральный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко номинирована в Зал славы волейбола в Холиоке (США), сообщает официальный сайт ВФВ.



Инаугурация и торжественные мероприятия запланированы на 7-9 ноября 2019 года.

В составе сборной Огиенко также стала трёхкратным серебряным призёром Олимпиад (1992, 2000, 2004), трёхкратной чемпионка Игр доброй воли (1986, 1990, 1994), двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира (1994, 1998), серебряным (1989) и дважды бронзовым (1985, 1991) призёром Кубка мира, серебряным призёром мирового Гран-при (1998), двукратный серебряным (1983, 1987) и бронзовым (1995) призёром чемпионатов Европы, бронзовым призёром Всемирного кубка чемпионов (1993).

Достижения Огиенко в составе «Уралочки»: трёхкратная обладательница Кубка европейских чемпионов (1987, 1989, 1990), обладательница Кубка обладателей кубков (1986), пятикратная чемпионка СССР (1986, 1987, 1988, 1989, 1990), двукратная чемпионка России (1996, 1999), трёхкратный обладатель Кубка СССР (1986, 1987, 1989), серебряный (1984, 1985) и бронзовый (1983) призёр чемпионатов СССР, серебряный призёр чемпионата России (1992).