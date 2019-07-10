Женская сборная России по волейболу вышла в финал Универсиады в Неаполе

Женская сборная России по волейболу сумела пробиться в решающий поединок Универсиады, которая проходит в Неаполе (Италия). Россиянки в непростом полуфинальном поединке обыграли соперниц из Японии со счётом 3:1 (21:25, 26:24, 25:19, 25:21).
Подопечные Андрея Воронкова вышли в плей-офф с первого места в группе. Ранее россиянки обыграли команды Таиланда, Мексики, Канады и Чехии.
В матче за золотые медали Универсиады сборная России встретится с победителем матча между командами Венгрии и Италии, которые поспорят за путёвку в финал сегодня, 10 июля. Начало матча — в 21:00 мск.
Ранее мужская сборная России под руководством Алексея Вербова одержала четвёртую победу подряд на групповом этапе Универсиады и с первого места вышла в четвертьфинал, где сыграет с Японией.
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