«Пляжники» Красильников и Стояновский потерпели 1-е поражение после победы на ЧМ

Первые чемпионы мира в истории российского пляжного волейбола Вячеслав Красильников и Олег Стояновский впервые проиграли после завоевания титула.
Россияне стартовали на этапе Мирового тура категории «5 звёзд» в Гштаде (Швейцария) с непростой победы над хозяевами соревнований Нико Билером и Марко Краттигером — 25:23, 21:17.
Второй матч группы B с бразильцами Алисоном и Альваро Фильо начинался для дуэта из России намного проще, однако, не сумев дожать оппонентов в концовке второго сета, Красильников и Стояновский уступили со счётом 1:2 (21:14, 20:22, 12:15). Соперниками россиян по заключительному матчу группового этапа станут поляки Пиотр Кантор и Бартош Лосяк.
В финале чемпионата мира, прошедшего в Гамбурге (Германия), российский дуэт взял верх над хозяевами соревнований — Клеменсом Виклером и Юлиусом Толе — со счётом 19:21, 21:17, 15:11.
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