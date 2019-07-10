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«Пляжники» Красильников и Стояновский потерпели 1-е поражение после победы на ЧМ

«Пляжники» Красильников и Стояновский потерпели 1-е поражение после победы на ЧМ
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Первые чемпионы мира в истории российского пляжного волейбола Вячеслав Красильников и Олег Стояновский впервые проиграли после завоевания титула.

Россияне стартовали на этапе Мирового тура категории «5 звёзд» в Гштаде (Швейцария) с непростой победы над хозяевами соревнований Нико Билером и Марко Краттигером — 25:23, 21:17.

Второй матч группы B с бразильцами Алисоном и Альваро Фильо начинался для дуэта из России намного проще, однако, не сумев дожать оппонентов в концовке второго сета, Красильников и Стояновский уступили со счётом 1:2 (21:14, 20:22, 12:15). Соперниками россиян по заключительному матчу группового этапа станут поляки Пиотр Кантор и Бартош Лосяк.

В финале чемпионата мира, прошедшего в Гамбурге (Германия), российский дуэт взял верх над хозяевами соревнований — Клеменсом Виклером и Юлиусом Толе — со счётом 19:21, 21:17, 15:11.

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