Определились соперницы женской сборной России по волейболу в финале Универсиады

Стала известна команда, которая поспорит со сборной России за золотые медали в финале женского волейбольного турнира Универсиады, проходящей в Неаполе (Италия). Ею оказалась хозяйка соревнований — Италия. В своём полуфинале она уверенно переиграла команду Венгрии со счётом 3:0 (25:15, 25:16, 25:16).



Сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе. Ранее россиянки обыграли команды Таиланда, Мексики, Канады. В четвертьфинале подопечные Андрея Воронкова победили соперниц из Чехии со счётом 3:0 (27:25, 25:17, 25:16), а в матче за выход в решающий поединок переиграли японок — 3:1 (21:25, 26:24, 25:19, 25:21).



Финальный поединок Универсиады в Неаполе между сборными России и Италии состоится в пятницу, 12 июля. Начало матча — в 21:30 мск.