Поляки одолели бразильцев в «Финале шести» Лиги наций, США победили Францию

В Чикаго (США) стартовал «Финал шести» мужской Лиги наций. В первом матче группы B сборная Бразилии в упорной борьбе проиграла действующим чемпионам мира полякам со счётом 2:3 (23:25, 25:23, 21:25, 25:21, 9:15).



В группе A американцы обыграли сборную Франции со счётом 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:21).

Расписание матчей

Группа А

12 июля. 04:00 мск. Россия – Франция.

13 июля. 04:00. США – Россия.



Группа В

12 июля. 01:00. Иран – Польша.

13 июля. 01:00. Бразилия – Иран.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.