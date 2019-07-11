Поляки одолели бразильцев в «Финале шести» Лиги наций, США победили Францию
В Чикаго (США) стартовал «Финал шести» мужской Лиги наций. В первом матче группы B сборная Бразилии в упорной борьбе проиграла действующим чемпионам мира полякам со счётом 2:3 (23:25, 25:23, 21:25, 25:21, 9:15).
В группе A американцы обыграли сборную Франции со счётом 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:21).
Расписание матчей
Группа А
12 июля. 04:00 мск. Россия – Франция.
13 июля. 04:00. США – Россия.
Группа В
12 июля. 01:00. Иран – Польша.
13 июля. 01:00. Бразилия – Иран.
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.
Лига наций (м)
11 июля 2019, четверг. 00:30 МСК
Бразилия
2 : 3
23:25, 25:23, 21:25, 25:21, 9:15
Польша
Россия вступает в битву за золото Лиги наций. Соперникам этот трофей не нужен
Из шести команд, приехавших на финал в США, две на победу не рассчитывают. Значит ли это, что сборной России будет проще защитить титул?
- 11 июля 2019
-
09:01
- 10 июля 2019
-
23:02
-
21:18
-
20:59
-
19:46
-
16:14
-
15:15
-
14:33
-
13:14
-
12:18
-
11:17
-
10:07
-
10:03
-
09:13
-
00:59
- 9 июля 2019
-
20:27
-
16:43
-
15:31
-
14:26
-
13:28
-
12:38
-
11:29
-
10:08
-
09:05
- 8 июля 2019
-
22:12
-
20:34
-
20:20
-
16:09
-
15:40
-
15:13
-
14:00
-
13:20
-
12:10
-
11:08
-
10:48
Партнерский контент