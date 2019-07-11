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Поляки одолели бразильцев в «Финале шести» Лиги наций, США победили Францию

Поляки одолели бразильцев в «Финале шести» Лиги наций, США победили Францию
Волейбол / Сборная России 0

В Чикаго (США) стартовал «Финал шести» мужской Лиги наций. В первом матче группы B сборная Бразилии в упорной борьбе проиграла действующим чемпионам мира полякам со счётом 2:3 (23:25, 25:23, 21:25, 25:21, 9:15).

В группе A американцы обыграли сборную Франции со счётом 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:21).

Расписание матчей
Группа А
12 июля. 04:00 мск. Россия – Франция.
13 июля. 04:00. США – Россия.

Группа В
12 июля. 01:00. Иран – Польша.
13 июля. 01:00. Бразилия – Иран.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.

Лига наций (м)
11 июля 2019, четверг. 00:30 МСК
Бразилия
2 : 3
23:25, 25:23, 21:25, 25:21, 9:15
Польша
Лига наций (м)
11 июля 2019, четверг. 03:30 МСК
США
3 : 1
25:16, 25:22, 23:25, 25:21
Франция
Россия вступает в битву за золото Лиги наций. Соперникам этот трофей не нужен
Из шести команд, приехавших на финал в США, две на победу не рассчитывают. Значит ли это, что сборной России будет проще защитить титул?
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