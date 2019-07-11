Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Краснодарское «Динамо» начало подготовку к сезону

Краснодарское «Динамо» начало подготовку к сезону
Волейбол / Суперлига женщины 0

Волейболистки краснодарского «Динамо» вышли из отпуска и приступили к первому сбору после проведённого медицинского обследования.

Сборами руководит главный тренер команды Константин Ушаков. На первом сборе отсутствуют Мария Халецкая, Ольга Зубарева, Екатерина Пипунырова, Есения Мишагина, Ангелина Спарскайте, Ольга Зверева и Ангелина Лазаренко. Они находятся в расположении сборных России.

К тренировкам приступили Римма Гончарова, Екатерина Лазарева, Юлия Бессонная, Екатерина Третьякова, Мария Бибина, Мария Боговская. Богумила Бярда работает с «Динамо» до перехода в одну из команд Высшей лиги «А».

«Пока идёт знакомство с новичками. Мы начинаем входить в рабочий режим в хорошем настроении», — цитирует Ушакова официальный сайт клуба.

«Динамо» в минувшем розыгрыше Суперлиги заняло седьмое место.

Краснодарское «Динамо» подписало контракты с четырьмя игроками
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент