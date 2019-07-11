Мужская сборная России вышла в полуфинал Универсиады в Неаполе

Мужская сборная России в четвертьфинале Универсиады в Неаполе (Италия) обыграла команду Японии со счётом 3:1 (25:21, 25:11, 23:25, 25:14).

Подопечные Алексея Вербова на групповом этапе одержали четыре победы, обыграв команды Португалии (3:1), Южной Кореи (3:0), Китая (3:0) и США (3:0). Российские волейболисты вышли в четвертьфинал соревнований с первого места в группе B.

Японцы стали вторыми в группе D. Представители Азии победили команды Мексики (3:0), Швейцарии (3:1), Аргентины (3:0) и проиграли итальянцам (0:3).

Другие четвертьфинальные пары составили: Польша – Китайский Тайбэй, Чехия – Франция, Италия – Португалия.

Вчера, 10 июля, женская сборная России вышла в финал Универсиады, обыграв японок со счётом 3:1 (21:25, 26:24, 25:19, 25:21). В финале подопечные Андрея Воронкова сыграют с итальянками.