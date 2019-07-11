Макрогузова/Холомина и Уколова/Бирлова вышли в плей-офф турнира в Гштааде

В Гштааде продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Сегодня, 11 июля, россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина победили немок Лауру Людвиг и Маргарету Козух со счётом 2:1 (21:17, 21:18).
Ксения Дабижа и Дарья Рудых проиграли китаянкам Фань Вань и Сиьнью Ся — 1:2 (21:18, 16:21, 10:15). Евгения Уколова и Екатерина Бирлова одолели представительниц Австрии Катарину Шютценхофер и Лену Плезютшниг — 2:1 (21:12, 19:21, 15:6).
Дуэты Макрогузова/Холомина и Уколова/Бирлова, выигравшие по одному матчу на групповом этапе, вышли в плей-офф. Дабижа и Рудых, потерпевшие два поражения, выбыли из борьбы.
В мужском турнире в плей-офф вышли российские пары Никита Лямин/Тарас Мыськив, Илья Лешуков/Константин Семёнов, а также чемпионы мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский.
- 11 июля 2019
-
15:06
-
14:55
-
13:22
-
12:08
-
11:22
-
10:12
-
09:01
- 10 июля 2019
-
23:02
-
21:18
-
20:59
-
19:46
-
16:14
-
15:15
-
14:33
-
13:14
-
12:18
-
11:17
-
10:07
-
10:03
-
09:13
-
00:59
- 9 июля 2019
-
20:27
-
16:43
-
15:31
-
14:26
-
13:28
-
12:38
-
11:29
-
10:08
-
09:05
- 8 июля 2019
-
22:12
-
20:34
-
20:20
-
16:09
-
15:40