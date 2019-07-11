Макрогузова/Холомина и Уколова/Бирлова вышли в плей-офф турнира в Гштааде

В Гштааде продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Сегодня, 11 июля, россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина победили немок Лауру Людвиг и Маргарету Козух со счётом 2:1 (21:17, 21:18).

Ксения Дабижа и Дарья Рудых проиграли китаянкам Фань Вань и Сиьнью Ся — 1:2 (21:18, 16:21, 10:15). Евгения Уколова и Екатерина Бирлова одолели представительниц Австрии Катарину Шютценхофер и Лену Плезютшниг — 2:1 (21:12, 19:21, 15:6).

Дуэты Макрогузова/Холомина и Уколова/Бирлова, выигравшие по одному матчу на групповом этапе, вышли в плей-офф. Дабижа и Рудых, потерпевшие два поражения, выбыли из борьбы.

В мужском турнире в плей-офф вышли российские пары Никита Лямин/Тарас Мыськив, Илья Лешуков/Константин Семёнов, а также чемпионы мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский.