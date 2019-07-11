«Пляжники» Лямин и Мыськив пробились в 1/8 финала этапа Мирового тура в Гштааде

В Гштааде продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В первом раунде плей-офф россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив обыграли представителей Чили Марко и Эстебана Гримальта со счётом 2:1 (26:24, 19:21, 15:9).

За выход в четвертьфинал соревнований россияне поспорят с бразильцами Эвандро и Бруно Шмидтом.

Сегодня, 11 июля, в стартовом раунде плей-офф также сыграют Илья Лешуков/Константин Семёнов и чемпионы мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский.

12 июля в первом круге плей-офф сыграют женские пары Надежда Макрогузова/Светлана Холомина и Евгения Уколова/Екатерина Бирлова. Ксения Дабижа и Дарья Рудых, потерпевшие два поражения на групповом этапе, выбыли из борьбы за награды.