«Пляжники» Красильников и Стояновский уступили в 1/16 финала турнира в Гштаде

Первые чемпионы мира в истории российского пляжного волейбола Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завершили выступления на этапе Мирового тура категории «4 звезды» в Гштаде (Швейцария) по итогам первого матча раунда плей-офф.



В поединке за выход в 1/8 финала россияне в двух партиях уступили бразильскому дуэту Густаво Альбрехт Карвалье/Саймон Барбоса Сантос со счётом 0:2 (21:23, 19:21). В следующем раунде латиноамериканцы встретятся с хозяевами соревнований – швейцарской парой Адриан Гейдрих/Мирко Герсон.



Ранее в 1/8 финала сумели пробиться россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив. В непростом поединке они обыграли представителей Чили Марко и Эстебана Гримальта со счётом 2:1 (26:24, 19:21, 15:9).