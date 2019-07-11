«Пляжники» Семёнов и Лешуков не сумели пробиться в 1/8 финала турнира в Гштаде

Россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов завершили выступления на этапе Мирового тура категории «4 звезды» в Гштаде (Швейцария) по итогам первого матча раунда плей-офф.
В поединке за выход в 1/8 финала россияне в двух партиях уступили польскому дуэту Пиотр Кантор/Бартош Лосяк 0:2 (14:21, 19:21). Следующими соперниками пары из Польши станут их соотечественники Гжегож Фиджалек и Михал Брыл.
Покинули этап Мирового тура в Гштаде и первые чемпионы мира в истории российского пляжного волейбола Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Они уступили бразильскому дуэту Густаво Альбрехт Карвалье/Саймон Барбоса Сантос со счётом 0:2 (21:23, 19:21). Другой российский дуэт — Никита Лямин и Тарас Мыськив – пробился в 1/8, обыграв представителей Чили Марко и Эстебана Гримальта — 2:1 (26:24, 19:21, 15:9).
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