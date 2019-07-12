Российские волейболисты разгромили сборную Франции в «Финале шести» Лиги наций

В Чикаго (США) стартовал «Финал шести» мужской Лиги наций. В матче группы A сборная России разгромила Францию со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:17).

В группе B действующие чемпионы мира поляки обыграли сборную Ирана — 3:1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:22).

Для сборной Франции это поражение стало вторым на турнире. Ранее французы уступили американцам со счётом 1:3 (16:25, 22:25, 25:23, 21:22).

Расписание матчей

Группа А

13 июля. 04:00. США – Россия.

Группа В

13 июля. 01:00. Бразилия – Иран.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.