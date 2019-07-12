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Российские волейболисты разгромили сборную Франции в «Финале шести» Лиги наций

Российские волейболисты разгромили сборную Франции в «Финале шести» Лиги наций
Волейбол / Сборная России 0

В Чикаго (США) стартовал «Финал шести» мужской Лиги наций. В матче группы A сборная России разгромила Францию со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:17).

В группе B действующие чемпионы мира поляки обыграли сборную Ирана — 3:1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:22).

Для сборной Франции это поражение стало вторым на турнире. Ранее французы уступили американцам со счётом 1:3 (16:25, 22:25, 25:23, 21:22).

Расписание матчей

Группа А
13 июля. 04:00. США – Россия.

Группа В
13 июля. 01:00. Бразилия – Иран.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.

Лига наций (м)
12 июля 2019, пятница. 04:00 МСК
Россия
3 : 0
25:16, 25:23, 25:17
Франция
Лига наций (м)
12 июля 2019, пятница. 01:00 МСК
Иран
1 : 3
25:21, 18:25, 20:25, 22:25
Польша
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