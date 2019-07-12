Тренер сборной Франции прокомментировал поражение в матче с Россией в Лиге наций
Главный тренер мужской сборной Франции Лоран Тийи прокомментировал поражение в матче с командой России в «Финале шести» Лиги наций со счётом 0:3 (16:25, 23:25, 17:25).
«Дело в опыте. Опыт — знак развития. Да, мы ужасно расстроены, когда думаем о наших результатах. Нам нужно было больше времени на восстановление после отборочных матчей в Бразилии. В спорте ты учишься смирению и это важно. У нас не так много игроков. Нам нужно работать лучше. Нам нужно быть готовыми сражаться за каждый мяч. Нам нужно быть очень сильными психологически. Сегодня это было слишком сложно для нас», — приводит слова Тийи официальный сайт Международной федерации волейбола.
Французы на групповом этапе потерпели два поражения и выбыли из борьбы за награды.
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