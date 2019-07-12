Витал Хейнен возглавил «Перуджу»

Главный тренер мужской сборной Польши Витал Хейнен возглавил итальянскую «Перуджу», сообщается на странице клуба в «Инстаграме». 50-летний бельгийский специалист на этом посту сменил Лоренцо Бернарди, с котором руководство «Перуджи» расторгло контракт.

В минувшем сезоне «Перуджа» стала серебряным призёром чемпионата Италии, а также выиграла Кубок страны. В полуфинале Лиги чемпионов команда с Вильфредо Леоном в составе проиграла казанскому «Зениту».

Под руководством Хейнена сборная Польши выиграла чемпионат мира 2018 года. Ранее команда Германии под его руководством стала бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года.



На клубном уровне Витал тренировал бельгийский «Нолико», турецкий «Зираатбанк», «Быдгощ» из Польши, французский «Тур» и немецкий «Фридрихсхафен».