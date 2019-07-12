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Бочарова и Воронина одержали две победы на старте чемпионата Европы U22

Бочарова и Воронина одержали две победы на старте чемпионата Европы U22
Волейбол / Пляжный волейбол 0

В Анталье (Турция) стартовал молодёжный чемпионат Европы по пляжному волейболу в возрастной категории U22. В соревнованиях принимают участие четыре российские пары – две мужские и две женские: Сергей Горбенко/Василий Иванов, Алексей Гусев/Павел Шустров, Мария Бочарова/Мария Воронина, Александра Ганенко/Анастасия Фролова.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Анталья, Турция
Мужчины. Группа B
Уэрта/Хименес (Испания) – Горбенко/Иванов (Россия) – 2:0 (26:24, 21:13).

Группа C
Гусев/Шустров (Россия) – Брекке/Мосволд (Норвегия) – 2:0 (21:9, 21:12).

Женщины. Группа A
Ганенко/Фролова (Россия) – Карайилан/Селви (Турция) – 2:0 (21:10, 21:11).
Ипма/Пирсма (Нидерланды) – Ганенко/Фролова (Россия) – 2:0 (21:12, 21:17).

Группа B
Бочарова/Воронина (Россия) – Стадник/Юндзиль (Польша) – 2:0 (21:11, 21:14).
Бочарова/Воронина (Россия) – Орбан/Хармат (Венгрия) – 2:0 (21:12, 21:7).

Бочарова и Воронина: на чемпионате Европы U22 соперницы будут старше нас
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