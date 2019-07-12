Макрогузова и Холомина победили американок на старте плей-офф турнира в Гштааде

В Гштааде продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в первом раунде плей-офф обыграли американок Келли Ларсен и Эмили Стокман со счётом 2:0 (21:15, 21:18). Продолжительность противостояния составила 34 минуты.
За выход в четвертьфинал Надежда и Светлана поспорят с представительницами Нидерландов Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк. Эта встреча состоится сегодня, 12 июля.
В плей-офф также сыграют россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова.
В мужском турнире борьбу за награды продолжает лишь одна российская пара — Никита Лямин/Тарас Мыськив. Илья Лешуков/Константин Семёнов, а также чемпионы мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский проиграли в первом раунде плей-офф.
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