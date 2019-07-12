Чемпионы мира Красильников и Стояновский награждены почётным знаком ВФВ

Всероссийская федерация волейбола на своём официальном сайте опубликовала список лиц, награждённых почётным знаком ВФВ «За заслуги в развитии волейбола в России». В частности, были отмечены российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые на минувшей неделе выиграли чемпионат мира в Гамбурге.
«За большой личный вклад в подготовку спортсменов и высокие спортивные результаты исполком Всероссийской федерации волейбола наградил почётным знаком ВФВ «За заслуги в развитии волейбола в России» Илью Карлицкого (врача сборной России по пляжному волейболу), Сергея Кошелева (заместителя директора СДЮСШОР № 3), Вячеслава Красильникова (чемпиона мира по пляжному волейболу 2019 года), Валерия Кунышева (тренера-преподавателя СДЮШОР «Уралочка»), Павла Левкина (тренера мужской команды России по пляжному волейболу), Татьяну Макарову (тренера-преподавателя УОР № 1), Анатолия Макогонова (тренера «Динамо-Метар»), Вячеслава Нирку (главного тренера сборной мужской команды России по пляжному волейболу), Александра Сенченко (старшего тренера сборной мужской команды России по пляжному волейболу), Олега Стояновского (чемпиона мира по пляжному волейболу)», — говорится в сообщении.
Сегодня, 12 июля, Красильников и Стояновский вернутся в Москву.
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