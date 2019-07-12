«Пляжницы» Макрогузова и Холомина не смогли выйти в 1/4 финала этапа в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли пробиться в четвертьфинал, проиграв представительницам Нидерландов Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк со счётом 0:2 (16:21, 18:21). Продолжительность противостояния составила 36 минут.

В первом раунде плей-офф россиянки обыграли американок Келли Ларсен и Эмили Стокман со счётом 2:0 (21:15, 21:18).



На старте плей-офф из борьбы за награды выбыли российские дуэты Евгения Уколова/Екатерина Бирлова, Илья Лешуков/Константин Семёнов, а также чемпионы мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский. В 1/8 финала поражение потерпели Никита Лямин и Тарас Мыськив.