Олимпийский чемпион: Куркаев чувствует себя лидером волейбольной сборной России

Олимпийский чемпион Тарас Хтей выразил мнение, что волейболист Ильяс Куркаев уже освоился в сборной России и чувствует себя лидером команды.

Ранее российские волейболисты обыграли Францию в первом матче группового этапа «Финала шести» Лиги наций и вышли в полуфинал. Куркаев стал самым результативным игроком встречи, набрав 11 очков.

«Куркаев значительно добавил в этом сезоне. Не только в своём клубе, но и в сборной России. Он уже уверенно стоит в старте и чувствует себя лидером сборной. Ильяс быстро перемещается по площадке, он в хорошей форме сейчас, много блокирует. Куркаев хорош и в контратаках, к нему претензий меньше всех.

Со стороны всё прекрасно в нашей сборной, имею в виду то, как она играла и продолжает играть в Лиге наций. Ребята раскованы на подаче, и это говорит о многом. Подача — такой элемент, когда нужен определённый психологический настрой. Видно, что ребята в сборной чувствуют себя хорошо, атмосфера в команде отличная", — цитирует Хтея «Р-Спорт».