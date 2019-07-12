Президент «Урала»: в этом году мы 100% играем Суперлигу на новой арене

Президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов прокомментировал переезд команды на новую арену в Уфе.

«Два месяца назад мы не думали, что можно так быстро закончить такой хороший комплекс. Сейчас поражены, что строительство закончено, объект сдан. В этом году мы сто процентов играем Суперлигу в новом спортивном комплексе», — приводит слова Багметова официальный сайт клуба.

Ранее «Урал» проводил домашние матчи Суперлиги на арене «Динамо». Новый сезон команда начнёт в спорткомплексе Центра спортивной подготовки. Первую игру на новой арене «Урал» проведёт 26 октября с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Уфа вошла в список российских городов, которые примут матчи мужского чемпионата мира 2022 года.