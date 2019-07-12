Сперскайте: мне сразу говорят: «Ещё раз фамилию скажи, пожалуйста»

Волейболистка краснодарского «Динамо» Ангелина Сперскайте рассказала, как начала заниматься этим видом спорта.
«Это случилось очень смешно: мы были на рынке с мамой. Подходит женщина и говорит: «Не хотите заниматься волейболом? У нас есть спортшкола, приходите заниматься», — сказала Сперскайте в интервью телеканалу „Кубань 24“.
Ангелина призналась, что её фамилию часто коверкают: «Сразу говорят: «ещё раз фамилию скажи, пожалуйста». И начинается это коверканье. «Сперкайте, Сперская». Ещё как-нибудь».
Сперскайте также рассказала, как любит проводить свободное время.
«Иногда меня тянет, конечно, любовные романы почитать. Бывает такое. Либо просто какой-нибудь детективчик. Турецкие сериалы люблю. Даже иногда с русскими субтитрами смотрю», — сообщила спортсменка.
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