Сперскайте: мне сразу говорят: «Ещё раз фамилию скажи, пожалуйста»

Волейболистка краснодарского «Динамо» Ангелина Сперскайте рассказала, как начала заниматься этим видом спорта.

«Это случилось очень смешно: мы были на рынке с мамой. Подходит женщина и говорит: «Не хотите заниматься волейболом? У нас есть спортшкола, приходите заниматься», — сказала Сперскайте в интервью телеканалу „Кубань 24“.

Ангелина призналась, что её фамилию часто коверкают: «Сразу говорят: «ещё раз фамилию скажи, пожалуйста». И начинается это коверканье. «Сперкайте, Сперская». Ещё как-нибудь».

Сперскайте также рассказала, как любит проводить свободное время.

«Иногда меня тянет, конечно, любовные романы почитать. Бывает такое. Либо просто какой-нибудь детективчик. Турецкие сериалы люблю. Даже иногда с русскими субтитрами смотрю», — сообщила спортсменка.