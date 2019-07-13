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Российские волейболистки выиграли Универсиаду в четвёртый раз подряд

Российские волейболистки выиграли Универсиаду в четвёртый раз подряд
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная России по волейболу стала победителем летней Универсиады-2019, которая проходит в Неаполе (Италия). В финальном матче подопечные Андрея Воронкова нанесли поражение команде Италии со счётом 3:1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:18).

Российские волейболистки завоевали золотые медали на Универсиаде в четвёртый раз подряд.

Бронзовым призёром стала команда Японии, выигравшая в матче за третье место у сборной Венгрии (3:2).

Напомним, в мужском турнире российские волейболисты в полуфинале уступили команде Польши (2:3) и за бронзовые медали сыграют со сборной Франции, которая потерпела поражение от итальянцев (0:3).

Летняя Универсиада. Волейбол. Неаполь, Италия
Женщины. Финал

Россия — Италия — 3:1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:18).

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