Российские волейболисты уступили сборной США в «Финале шести» Лиги наций

В Чикаго (США) проходит «Финал шести» мужской Лиги наций. В матче группы A сборная России разгромно уступила США со счётом 0:3 (21:25, 17:25, 20:25).
В группе B бразильцы обыграли сборную Ирана — 3:2 (25:20, 25:23, 24:26, 20:25, 15:10). Для иранцев это поражение стало вторым на турнире. Ранее они уступили полякам со счётом 1:3 (25:21, 18:25, 20:25, 22:25).
Российская команда, занявшая второе место в группе А, в полуфинале турнира сыграет с победителем группы В Польшей, которая является действующим чемпионом мира. В другом полуфинальном матче встретятся США и Бразилия.
Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.
- 13 июля 2019
-
06:58
-
00:14
- 12 июля 2019
-
16:40
-
16:26
-
16:06
-
15:55
-
15:16
-
14:25
-
13:57
-
13:45
-
13:12
-
12:50
-
11:41
-
11:10
-
10:42
-
10:17
-
09:31
-
09:06
-
08:38
-
05:47
- 11 июля 2019
-
19:38
-
18:25
-
16:56
-
16:04
-
15:06
-
14:55
-
13:22
-
12:08
-
11:22
-
10:12
-
09:01
- 10 июля 2019
-
23:02
-
21:18
-
20:59
-
19:46