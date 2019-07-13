Российские волейболисты уступили сборной США в «Финале шести» Лиги наций

В Чикаго (США) проходит «Финал шести» мужской Лиги наций. В матче группы A сборная России разгромно уступила США со счётом 0:3 (21:25, 17:25, 20:25).

В группе B бразильцы обыграли сборную Ирана — 3:2 (25:20, 25:23, 24:26, 20:25, 15:10). Для иранцев это поражение стало вторым на турнире. Ранее они уступили полякам со счётом 1:3 (25:21, 18:25, 20:25, 22:25).

Российская команда, занявшая второе место в группе А, в полуфинале турнира сыграет с победителем группы В Польшей, которая является действующим чемпионом мира. В другом полуфинальном матче встретятся США и Бразилия.

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.