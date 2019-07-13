«Пляжницы» Моисеева и Сырцева вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Тэгу

Россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева вышли в полуфинал на этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда» в Тэгу (Южная Корея).

Российские «пляжницы» вышли в плей-офф с первого места в подгруппе, выиграв оба матча в двух партиях. В четвертьфинале Моисеева и Сырцева нанесли поражение японской паре Фудзии/Кумада со счётом 2:0 (21:17, 21:11).

За выход в финал россиянки сыграют с австрийским дуэтом Тойфль/Фрайбергер.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура в Тэгу, Южная Корея

Женщины. Группа В

Моисеева/Сырцева (Россия) – Бак Ча Рим/Квак Ю Хва (Корея) – 2:0 (21:10, 21:19).

Моисеева/Сырцева (Россия) – Пань Цу И/Ю Я Суань (Тайвань) – 2:0 (21:16, 21:13).

Четвертьфинал

Моисеева/Сырцева (Россия) – Фудзии/Кумада (Япония) – 2:0 (21:17, 21:11).