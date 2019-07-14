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Сборная США, победив Бразилию, вышла в финал Лиги наций, где сыграет с Россией

Сборная США, победив Бразилию, вышла в финал Лиги наций, где сыграет с Россией
Волейбол / Международный волейбол 0

Мужская сборная США по волейболу вышла в финал Лиги наций, одержав волевую победу над национальной командой Бразилии. В полуфинальной встрече американцы уступали 1:2 после трёх сетов, но в итоге сумели переиграть бразильских волейболистов со счётом 3:2 (25:21, 17:25, 21:25, 25:20, 15:9).

Самым результативным игроком матча стал американский диагональный Мэттью Андерсон, набравший 22 очка.

Видео можно посмотреть в "твиттере" Volleyball World.

В финале турнира сборная США встретится с российскими волейболистами, одержавшими победу над национальной командой Польши, которая является действующим чемпионом мира.

Финальная игра пройдёт завтра, 15 июля, начало — в 02:00 мск. Матч за третье место начнётся тремя часами ранее.

Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.

Лига наций (м)
14 июля 2019, воскресенье. 04:00 МСК
США
3 : 2
25:21, 17:25, 21:25, 25:20, 15:9
Бразилия
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