Саммельвуо: прежде всего перед финалом Лиги наций нужно восстановиться

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал выход команды в финал Лиги наций. В полуфинальной встрече россияне обыграли Польшу со счётом 3:1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21).

«Я очень рад за всю нашу команду. У нас много игроков, которые не слишком опытны. Мне нравится атмосфера в сборной. Здорово, что удалось выйти в финал. Прежде всего нужно восстановиться. Надеюсь, мы насладимся моментом и нашей игрой. Конечно, сделаем всё, чтобы победить. Но чем меньше мы будем думать об этом, тем лучше сможем сконцентрироваться на наших сильных сторонах», — цитирует Саммельвуо официальный сайт турнира.

В финале российские волейболисты сыграют с командой США.

Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.