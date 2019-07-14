«Пляжницы» Моисеева и Сырцева выиграли этап Мирового тура в Тэгу

Чемпионка Европы 2006 года Александра Моисеева и Екатерина Сырцева стали победительницами женского этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда» в Тэгу (Южная Корея).

В полуфинале Моисеева и Сырцева в двух сетах обыграли австрийскую пару Валери Тойфль/Ева Фрайбергер со счётом 2:0 (21:17, 21:14), а в финале нанесли поражение японскому дуэту Рейка Мураками/Кахо Сакагучи — 2:1 (15:21, 21:17, 15:12).

Ранее в ходе турнира Моисеева и Сырцева одержали победу в подгруппе и в четвертьфинале.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Тэгу, Южная Корея

Женщины. Полуфинал

Моисеева/Сырцева (Россия) – Тойфль/Фрайбергер (Австрия) – 2:0 (21:17, 21:14).

Финал

Моисеева/Сырцева (Россия) – Рейка Мураками/Кахо Сакагучи (Япония) – 2:1 (15:21, 21:17, 15:12).