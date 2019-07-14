«Пляжницы» Моисеева и Сырцева выиграли этап Мирового тура в Тэгу

Чемпионка Европы 2006 года Александра Моисеева и Екатерина Сырцева стали победительницами женского этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда» в Тэгу (Южная Корея).
В полуфинале Моисеева и Сырцева в двух сетах обыграли австрийскую пару Валери Тойфль/Ева Фрайбергер со счётом 2:0 (21:17, 21:14), а в финале нанесли поражение японскому дуэту Рейка Мураками/Кахо Сакагучи — 2:1 (15:21, 21:17, 15:12).
Ранее в ходе турнира Моисеева и Сырцева одержали победу в подгруппе и в четвертьфинале.
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Тэгу, Южная Корея
Женщины. Полуфинал
Моисеева/Сырцева (Россия) – Тойфль/Фрайбергер (Австрия) – 2:0 (21:17, 21:14).
Финал
Моисеева/Сырцева (Россия) – Рейка Мураками/Кахо Сакагучи (Япония) – 2:1 (15:21, 21:17, 15:12).
- 14 июля 2019
-
19:19
-
18:26
-
17:55
-
09:25
-
07:15
-
03:34
- 13 июля 2019
-
20:21
-
20:11
-
18:16
-
06:58
-
00:14
- 12 июля 2019
-
16:40
-
16:26
-
16:06
-
15:55
-
15:16
-
14:25
-
13:57
-
13:45
-
13:12
-
12:50
-
11:41
-
11:10
-
10:42
-
10:17
-
09:31
-
09:06
-
08:38
-
05:47
- 11 июля 2019
-
19:38
-
18:25
-
16:56
-
16:04
-
15:06
-
14:55