Бочарова и Воронина выиграли молодёжный ЧЕ U22 по пляжному волейболу
Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина выиграли молодёжный чемпионат Европы U22 по пляжному волейболу, который прошёл в Анталье (Турция).
В полуфинале представительницы волейбольного клуба «Обнинск» обыграли испанок Даниэлу Альварес и Марию Карро — 2:0 (21:16, 21:14). А в финале в двух сетах нанесли поражение немкам Юлике Хоффман и Саре Шульц со счётом 2:0 (21:15, 21:14).
Напомним, что ещё одна российская пара, москвички Александра Ганенко и Анастасия Фролова, завершила борьбу за медали на стадии 1/8 финала.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Анталья, Турция
Полуфинал
Бочарова/Воронина (Россия) – Альварес/Карро (Испания) – 2:0 (21:16, 21:14).
Финал
Бочарова/Воронина (Россия) – Хоффман/Шульц (Германия) – 2:0 (21:15, 21:14).
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