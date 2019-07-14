Бочарова и Воронина выиграли молодёжный ЧЕ U22 по пляжному волейболу

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина выиграли молодёжный чемпионат Европы U22 по пляжному волейболу, который прошёл в Анталье (Турция).

В полуфинале представительницы волейбольного клуба «Обнинск» обыграли испанок Даниэлу Альварес и Марию Карро — 2:0 (21:16, 21:14). А в финале в двух сетах нанесли поражение немкам Юлике Хоффман и Саре Шульц со счётом 2:0 (21:15, 21:14).

Напомним, что ещё одна российская пара, москвички Александра Ганенко и Анастасия Фролова, завершила борьбу за медали на стадии 1/8 финала.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Анталья, Турция

Полуфинал

Бочарова/Воронина (Россия) – Альварес/Карро (Испания) – 2:0 (21:16, 21:14).

Финал

Бочарова/Воронина (Россия) – Хоффман/Шульц (Германия) – 2:0 (21:15, 21:14).