«Пляжники» Гусев и Шустров выиграли молодёжный чемпионат Европы U22

Россияне Алексей Гусев и Павел Шустров выиграли молодёжный чемпионат Европы U22 по пляжному волейболу, который проходил в Анталье (Турция).
В полуфинале Гусев и Шустров нанесли поражение итальянской паре Якоб Виндиш/Саммуэль Коттафава со счётом 2:1 (29:27, 11:21, 17:15), а в финале в трёх партиях обыграли немецкий дуэт Робин Зова/Лукас Пфретчнер — 2:1 (22:20, 15:21, 17:15).
Ещё одна российская пара Сергей Горбенко/Василий Иванов завершила борьбу за медали, не сумев выйти в полуфинал.
Ранее чемпионками Европы U22 стали россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Анталья, Турция
Полуфинал
Гусев/Шустров (Россия) – Виндиш/Коттафава (Италия) – 2:1 (29:27, 11:21, 17:15)
Финал
Гусев/Шустров (Россия) – Зова/Пфретчнер (Германия) – 2:1 (22:20, 15:21, 17:15).
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