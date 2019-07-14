«Пляжники» Гусев и Шустров выиграли молодёжный чемпионат Европы U22

Россияне Алексей Гусев и Павел Шустров выиграли молодёжный чемпионат Европы U22 по пляжному волейболу, который проходил в Анталье (Турция).

В полуфинале Гусев и Шустров нанесли поражение итальянской паре Якоб Виндиш/Саммуэль Коттафава со счётом 2:1 (29:27, 11:21, 17:15), а в финале в трёх партиях обыграли немецкий дуэт Робин Зова/Лукас Пфретчнер — 2:1 (22:20, 15:21, 17:15).

Ещё одна российская пара Сергей Горбенко/Василий Иванов завершила борьбу за медали, не сумев выйти в полуфинал.

Ранее чемпионками Европы U22 стали россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина.



Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U22. Анталья, Турция

Полуфинал

Гусев/Шустров (Россия) – Виндиш/Коттафава (Италия) – 2:1 (29:27, 11:21, 17:15)

Финал

Гусев/Шустров (Россия) – Зова/Пфретчнер (Германия) – 2:1 (22:20, 15:21, 17:15).