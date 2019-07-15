Российские волейболисты обыграли американцев в финале Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу стала победителем Лиги наций. В финальной встрече подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли США. Счёт матча — 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

В матче за третье место сборная Польши, которая является действующим чемпионом мира, разгромила команду Бразилии со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России стала победителем Лиги наций во второй раз подряд.