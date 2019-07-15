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Трое россиян вошли в символическую сборную Лиги наций

Трое россиян вошли в символическую сборную Лиги наций
Волейбол / Международный волейбол 0

Пресс-служба Лиги наций опубликовала символическую сборную «Финал шести». В финальной встрече сборная России обыграла США. Счёт матча — 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

Лучшими доигровщиками турнира были признаны Дмитрий Волков (Россия) и Бартош Беднож (Польша), блокирующими – Иван Яковлев (Россия) и Максвелл Холт (США), либеро – Эрик Шоджи (США), связующим – Мика Кристенсон (США), подающим – Егор Клюка (Россия).

В матче за третье место сборная Польши, которая является действующим чемпионом мира, разгромила команду Бразилии со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России стала победителем Лиги наций во второй раз подряд.

Видео: эмоции игроков сборной России после победы в Лиге наций
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