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Саммельвуо: не ожидал, что сборная России выиграет Лигу наций

Саммельвуо: не ожидал, что сборная России выиграет Лигу наций
Волейбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу команды в Лиге наций. В финальной встрече россияне обыграли США со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

«Я думаю, что мы были усердны, потому что знали, что США отличная команда. Мы хотели сыграть длинный матч, потому что они до этого сыграли пять сетов. Рассчитывали, что их подачи и передачи не будут такими эффективными. Мы начали игру не лучшим образом, но затем смогли набрать очки, когда действительно нуждались в них. Это была командная работа — верить и доверять друг другу. Мы играли как команда.

Я думаю, что мы не ожидали выиграть, когда начали турнир. Мы сосредоточились на том, чтобы становиться лучше с каждым днём», — цитирует Саммельвуо официальный сайт турнира.

Российские волейболисты обыграли американцев в финале Лиги наций
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