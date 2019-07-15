Сборная России вышла во второй этап чемпионата мира U20 в Мексике

В Мексике проходит чемпионат мира по волейболу среди девушек в возрастной категории U20. Сборная России на первом групповом этапе одержала три победы.

Чемпионат мира U20. Леон, Мексика. Группа C

Россия – Сербия – 3:1 (25:21, 30:28, 21:25, 25:22).

Россия – Турция – 3:2 (25:12, 25:17, 16:25, 20:25, 16:14).

Россия – Аргентина – 3:0 (25:21, 25:16, 25:20).

Команда Игоря Курносова вышла в турнир за первое-восьмое места.

Состав сборной России

Связующие: Есения Мишагина, Вероника Распутная.

Диагональная: Оксана Якушина.

Доигровщицы: Александра Борисова, Ольга Зверева, Екатерина Пипунырова, Валерия Шевчук, Полина Шеманова.

Блокирующие: Юлия Бровкина, Виктория Пушина, Елизавета Фитисова.

Либеро: Варвара Шепелева.