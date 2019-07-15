Россиянки выиграли два матча подряд на старте чемпионата Европы U16

В Хорватии и Италии проходит чемпионат Европы среди девушек в возрастной категории U16. Сборная России стартовала с двух побед.
Чемпионат Европы U16. Девушки. Группа I. Загреб, Хорватия
Россия – Словения – 3:1 (21:25, 25:14, 25:14, 25:19).
Россия – Франция – 3:0 (25:14, 25:21, 25:15).
В матче третьего тура, который состоится сегодня, 15 июля, сборная России сыграет с командой Германии. 17 июля россиянки встретятся с финками, 18-го — с хорватками.
Борьбу за медали продолжат по две лучшие команды из каждой из двух групп.
Состав сборной России
Связующие: Амалия Горбатюк, Виктория Кобзарь.
Диагональные: Елизавета Протопопова, Арина Федоровцева.
Блокирующие: Наталья Суворова, Оксана Швыдкая, Анастасия Жаброва.
Доигровщицы: Ирина Артюхина, Анастасия Капралова, Дарья Заманская.
Либеро: Виктория Думрауф, Анна Хабибрахманова.
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