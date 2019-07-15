Российские волейболисты потерпели два поражения кряду на ЧЕ U17

В Софии (Болгария) проходит чемпионат Европы среди юношей в возрастной категории U17. Сборная России стартовала с двух поражений кряду.

Чемпионат Европы U17. Юноши. Софиия(Болгария). Группа II

Россия – Чехия – 1:3 (25:19, 20:25, 20:25, 25:27).

Россия – Польша – 0:3 (13:25, 22:25, 23:25).

В турнирной таблице подопечные Владимира Хроменкова занимают пятое место. Сегодня, 15 июля, россияне сыграют с греками, 17-го — с итальянцами, 18-го — с португальцами. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

Состав сборной России

Связующие: Никита Борчиков, Владислав Егоров.

Диагональные: Егор Долгополов, Алексей Степанов.

Блокирующие: Даниил Иванов, Даниил Клявзер, Александр Энсина Барсенас.

Доигровщики: Николай Зубов, Михаил Лабинский, Кирилл Моторыгин, Максим Перминов.

Либеро: Дмитрий Кулаков.

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