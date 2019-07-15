Российские волейболисты потерпели два поражения кряду на ЧЕ U17

В Софии (Болгария) проходит чемпионат Европы среди юношей в возрастной категории U17. Сборная России стартовала с двух поражений кряду.
Чемпионат Европы U17. Юноши. Софиия(Болгария). Группа II
Россия – Чехия – 1:3 (25:19, 20:25, 20:25, 25:27).
Россия – Польша – 0:3 (13:25, 22:25, 23:25).
В турнирной таблице подопечные Владимира Хроменкова занимают пятое место. Сегодня, 15 июля, россияне сыграют с греками, 17-го — с итальянцами, 18-го — с португальцами. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
Состав сборной России
Связующие: Никита Борчиков, Владислав Егоров.
Диагональные: Егор Долгополов, Алексей Степанов.
Блокирующие: Даниил Иванов, Даниил Клявзер, Александр Энсина Барсенас.
Доигровщики: Николай Зубов, Михаил Лабинский, Кирилл Моторыгин, Максим Перминов.
Либеро: Дмитрий Кулаков.
- 15 июля 2019
-
10:03
-
09:47
-
09:08
-
08:48
-
08:28
-
08:18
-
08:12
-
08:03
-
07:44
-
05:49
-
05:26
-
04:51
-
04:09
- 14 июля 2019
-
19:19
-
18:26
-
17:55
-
09:25
-
07:15
-
03:34
- 13 июля 2019
-
20:21
-
20:11
-
18:16
-
06:58
-
00:14
- 12 июля 2019
-
16:40
-
16:26
-
16:06
-
15:55
-
15:16
-
14:25
-
13:57
-
13:45
-
13:12
-
12:50
-
11:41