Гусев и Шустров прокомментировали завоевание золота на чемпионате Европы U22

Россияне Павел Шустров и Алексей Гусев прокомментировали победу на чемпионате Европы U22 по пляжному волейболу, который прошёл в Анталье (Турция). В финале они обыграли немецкий дуэт Робин Зова/Лукас Пфретчнер со счётом 2:1 (22:20, 15:21, 17:15).
«Нас не отправили на чемпионат Европы U20 или чемпионат мира U21, но мы приехали на чемпионат Европы U22 и доказали, что отправить нас стоило. Я очень рад, что так получилось. Надеюсь, в следующем году мы сможем защитить титул», — приводит слова Шустрова официальный сайт ЕКВ.
«Стать чемпионами в категории U22 было нашей главной целью. Мы работали для этого, готовились, и вот теперь мы здесь. Мы очень рады, что так всё сложилось. Большое спасибо всей команде, которая работала с нами. Спасибо болельщикам за поддержку. Это был отличный турнир для нас. Мы продолжим так же трудиться в будущем», — сказал Гусев.
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